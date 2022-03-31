Херсон: пьяный полицейский сбил подростка и скрылся с места ДТП

18:32 02 июля Киев, Украина

Пьяный командир роты патрульных сбил на «зебре» подростка и сбежал с места происшествия. Следователи ГБР разыскали и задержали виновника ДТП

Пострадавший 17-летний парень умер в больнице, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.



По предварительной информации, вечером 30 июня в Херсоне полицейский за рулем легковушки совершил наезд на парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После инцидента полицейский скрылся с места ДТП.



Пострадавшего машиной «скорой» доставили в местную больницу, где он скончался от полученных травм.



По показаниям свидетелей, полицейский находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения.





Следователи ГБР установили местонахождение автомобиля.

Полицейскому сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшие смерть потерпевшего (части 3 статьи 286-1 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура, оперативное сопровождение - Херсонское управление ДВБ НП Украины и ГБР.