Херсон: оккупанты задержали более 400 граждан за антивоенные акции

Об этом сообщается в оперативных сводках Генерального штаба ВС Украины.

"В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины." - сообщает Генштаб ВСУ.