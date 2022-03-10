Херсон: оккупанты задержали более 400 граждан за антивоенные акции
07:54 09 Март Киев, Украина
В Херсонской области фашисты ввели "административно-полицейский режим", задержаны 400 человек.
Об этом сообщается в оперативных сводках Генерального штаба ВС Украины.
"В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины." - сообщает Генштаб ВСУ.
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