Херсон охвачен наводнением, затоплены Гидропарк и нефтегавань

Гидропарк и Нефтегавань в Херсоне полностью затоплены. Эвакуация и спасение населения в приоритете.
Херсонская городская военная администрация оперативно реагирует на катастрофу и координирует действия через Telegram.
Глава МВА, Роман Мрочко, поделился информацией о продолжающейся эвакуации из микрорайона Остров. Уже затоплены Гидропарк и Нефтегавань, а люди с ограниченной подвижностью и лежачие пациенты вывозятся в больницы.
По последним данным МВД, уже эвакуированы 742 человека в Херсонской области. В зоне потенциального затопления находится около 80 населенных пунктов, под большинством из них оказались оккупанты.
Ситуация осложняется прибытием воды и размыванием дорог, что делает невозможным доступ к некоторым населенным пунктам. Эвакуационные группы активно ищут альтернативные пути спасения людей в беде.
Херсонская городская военная администрация оперативно реагирует на катастрофу и координирует действия через Telegram.
Глава МВА, Роман Мрочко, поделился информацией о продолжающейся эвакуации из микрорайона Остров. Уже затоплены Гидропарк и Нефтегавань, а люди с ограниченной подвижностью и лежачие пациенты вывозятся в больницы.
По последним данным МВД, уже эвакуированы 742 человека в Херсонской области. В зоне потенциального затопления находится около 80 населенных пунктов, под большинством из них оказались оккупанты.
Ситуация осложняется прибытием воды и размыванием дорог, что делает невозможным доступ к некоторым населенным пунктам. Эвакуационные группы активно ищут альтернативные пути спасения людей в беде.
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