Херсон: мужчина "прокатил" полицейского на капоте

Полиция проводила плановый обыск в доме подозреваемого, в это время хозяин дома принял решение скрыться от правоохранительных органов на автомобиле, под колеса злоумышленника попал полицейский, метров 500 его протянуло на капоте.
24-летний сотрудник полиции получил телесные повреждения при исполнении им служебных обязанностей.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
По материалам внутренней безопасности полиции были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители немедленно начали поиск злоумышленника.
На данный момент херсонцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, он помещен в изолятор временного содержания. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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