Херсон: мужчина "прокатил" полицейского на капоте

18:21 07 Сентябрь Киев, Украина

Полиция проводила плановый обыск в доме подозреваемого, в это время хозяин дома принял решение скрыться от правоохранительных органов на автомобиле, под колеса злоумышленника попал полицейский, метров 500 его протянуло на капоте.

24-летний сотрудник полиции получил телесные повреждения при исполнении им служебных обязанностей.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Потерпевший - оперуполномоченный Корабельного отделения полиции - вместе с коллегами проводил санкционированный обыск по адресу проживания 48-летнего мужчины на предмет хранения наркотических средств. В ходе мероприятий хозяин квартиры внезапно сел за руль своего автомобиля и, убегая со двора, сбил старшего лейтенанта полиции. Злоумышленник протянул полицейского на капоте с полкилометра", - говорится в сообщении.

По материалам внутренней безопасности полиции были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители немедленно начали поиск злоумышленника.

"Вскоре работники УВБ НПУ установили, что беглец пытается покинуть пределы области. На 11 километре от стационарного поста "Пасат" на автотрассе "Херсон -Джанкой-Феодосия" оперативники внутренней безопасности полиции и сотрудники Управления патрульной полиции в Херсонской области догнали и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", - добавили в полиции.

На данный момент херсонцу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, он помещен в изолятор временного содержания. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.