Харьковскому леснику грозит срок

Лесник из Харьковской области предстанет перед судом за нанесение ущерба государству в размере 1,8 млн гривен. По его вине было вырублено 96 деревьев. Суд установит причастность и степень вины лесничего.

“В суд направлено обвинительное заключение в отношении мастера леса одного из лесничеств ГП „Октябрьское лесное хозяйство“. Он обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что следствием установлено, что мастер леса не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия. В результате неустановленные лица в 2019 году осуществили незаконную вырубку 96 деревьев на территории ГП “Октябрьское лесное хозяйство”, что нанесло ущерб государству на почти 1,8 миллиона гривен.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, бывшему начальнику одного из отделов Восточного офиса Госаудитслужбы и двум директорам предприятий сообщили о подозрении, которые подозреваются в нанесении ущерба на сумму свыше 5,5 миллиона гривен.