Харьковский спиртзавод занимался подпольным изготовлением спирта

18:36 16 Апрель Киев, Украина

Харьковское подразделение госпредприятия Укрспирт нелегально изготавливало этиловый спирт. При этом руководство завода подавало ежемесячно декларации об отсутствии хозяйственной деятельности.

Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, завод, который принадлежит госпредприятию Укрспирта, официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт.



Во время проведения обыска помещений завода изъято 110 тысяч литров спирта этилового стоимостью 4,5 млн грн.