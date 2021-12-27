Харьковский спиртзавод занимался подпольным изготовлением спирта

Харьковское подразделение госпредприятия Укрспирт нелегально изготавливало этиловый спирт. При этом руководство завода подавало ежемесячно декларации об отсутствии хозяйственной деятельности.
Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, завод, который принадлежит госпредприятию Укрспирта, официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт.
Во время проведения обыска помещений завода изъято 110 тысяч литров спирта этилового стоимостью 4,5 млн грн.
По данным следствия, завод, который принадлежит госпредприятию Укрспирта, официально декларируя отсутствие хозяйственной деятельности, незаконно и без официального учета изготавливал спирт.
Во время проведения обыска помещений завода изъято 110 тысяч литров спирта этилового стоимостью 4,5 млн грн.
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