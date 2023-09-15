"Харьковские соглашения": в Украине будут заочно судить януковича и азарова

14:50 15 сентября Киев, Украина

Правоохранители закончили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении президента-беглеца виктора януковича и бывшего премьер-министра николая азарова , подозреваемых в государственной измене (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УКУ).

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Установлено, что янукович в нарушение требований Конституции и Закона "О международных договорах Украины" 21 апреля 2010 года в Харькове подписал от имени государства соглашение о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота рф на территории Крыма и города Севастополь.



В свою очередь азаров в нарушение упомянутых нормативных актов в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабинетом министров так называемых "Харьковских соглашений" в пользу россии.

"Бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск рф на территории Украины, их переоснащения и модернизации и далее - вторжение вооруженных сил рф и оккупации ими АР Крым и Севастополя", - отметили в ОГП.

Правоохранители указали, что оккупация полуострова предоставила возможность россии осуществить в течение 2014-2022 годов наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил ЧФ рф, а также создать новые воинские части и подразделения. Они были применены агрессором для полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 г. на территорию Украины.



Таким образом, янукович и азаров обвиняются в действиях, умышленно совершенных в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности Украины и предоставлению россии и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против украинского государства, проинформировали в Офисе генпрокурора.



Кроме того, там добавили, что в связи с укрывательством обвиняемых на территории рф, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями ГБР по специальной процедуре.