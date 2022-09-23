"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать двух бывших министров

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшим министру иностранных дел и министру юстиции Украины, которые подозреваются в госизмене.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса генерального прокурора.
Речь идет об экс-министрах времен беглого экс-президента Виктора Януковича Константина Грищенко и Александра Лавриновича.
Подозреваемые скрываются за пределами Украины и объявлены в розыск. Решение суда дает возможность стороне обвинения инициировать процедуру их экстрадиции.
Следователи говорят, что в апреле 2010 года подозреваемые, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции и законодательства Украины, без фактического рассмотрения проекта соглашения и проведения обязательной правовой эксперты замечаний.
В результате таких действий подозреваемых и других лиц в апреле 2010 года Украина согласовала, подписала и ратифицировала соглашение, которое на 25 лет продлило срок пребывания черноморского флота рф на территории Украины.
Это создало благоприятные условия для переоснащения и модернизации вооружения черноморского флота российской федерации и его увеличения на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя вместо вывода из Украины.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса генерального прокурора.
Речь идет об экс-министрах времен беглого экс-президента Виктора Януковича Константина Грищенко и Александра Лавриновича.
Подозреваемые скрываются за пределами Украины и объявлены в розыск. Решение суда дает возможность стороне обвинения инициировать процедуру их экстрадиции.
Следователи говорят, что в апреле 2010 года подозреваемые, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции и законодательства Украины, без фактического рассмотрения проекта соглашения и проведения обязательной правовой эксперты замечаний.
В результате таких действий подозреваемых и других лиц в апреле 2010 года Украина согласовала, подписала и ратифицировала соглашение, которое на 25 лет продлило срок пребывания черноморского флота рф на территории Украины.
Это создало благоприятные условия для переоснащения и модернизации вооружения черноморского флота российской федерации и его увеличения на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя вместо вывода из Украины.
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