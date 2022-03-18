Харьковские инфекционки заполнены пациентами с пищевым отравлением: их уже 87 человек

19:53 22 июня Киев, Украина

Харьковской инфекционной больнице с пищевым отравлением госпитализировано 87 человек, из них 19 детей. Среди тех, у кого медики успели взять необходимые анализы, обнаружен сальмоннелез.

Об этом сообщил руководитель Харьковского облцентра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Любовь Махота.

"Всего на сегодняшний день зарегистрировано 87 случаев заболевания в результате отравления в ресторане, в том числе 19 пострадавших - дети. Из них 83 человека госпитализированы, четверо - на амбулаторном лечении. Все получают соответствующее лечение, состояние всех удовлетворительное", - рассказала Махота.

У 42 пациентов, согласно результатам бактериологического исследования, была выделена культура рода сальмонелла.



Эту же культуру обнаружили в одном смыве с разделительной доски, в пяти пробах остатков пищи, в трех пробах продуктов.



"Кроме того, у шестерых работников учреждения выделен золотистый стафилококк, а в пяти смывах с объектов внешней среды - условно патогенную флору", - добавила Махота.



Она добавила, что источник инфекции еще не установлен.



Полиция начала расследование по факту массового отравления граждан по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.



Отравление в Харькове связывают с едой из ресторанов. По предварительной информации, люди употребляли блюда в Якитории и Мафии.