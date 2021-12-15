Харьковская область: в пожаре погиб двухлетний малыш

16:53 24 Март Киев, Украина

В квартире девятиэтажного жилого дома в городе Лозовая Харьковской области произошел пожар , унесший жизнь двухлетнего ребенка.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.





Так, спасатели получили сигнал о возгорании в 11:45 в среду, 24 марта. Две автоцистерны с пожарными отправились на место происшествия. На момент прибытия пожарных было установлено, что в комнате квартиры на втором этаже жилой многоэтажки горят мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 15 кв.м.

Проникнув внутрь квартиры, спасатели нашли тело ребенка — это был мальчик, 2018 года рождения. В квартире также находились мать и бабушка ребенка — их удалось спасти. Медики установили у них отравление угарным газом, и женщин госпитализировали.



На тушение пожара спасателям понадобилось меньше часа. О причине возгорания не сообщается.