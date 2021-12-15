Харьковская область: в пожаре погиб двухлетний малыш

В квартире девятиэтажного жилого дома в городе Лозовая Харьковской области произошел пожар, унесший жизнь двухлетнего ребенка.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Так, спасатели получили сигнал о возгорании в 11:45 в среду, 24 марта. Две автоцистерны с пожарными отправились на место происшествия. На момент прибытия пожарных было установлено, что в комнате квартиры на втором этаже жилой многоэтажки горят мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила около 15 кв.м.
Проникнув внутрь квартиры, спасатели нашли тело ребенка — это был мальчик, 2018 года рождения. В квартире также находились мать и бабушка ребенка — их удалось спасти. Медики установили у них отравление угарным газом, и женщин госпитализировали.
На тушение пожара спасателям понадобилось меньше часа. О причине возгорания не сообщается.
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