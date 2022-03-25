Харьковская область: оперативная информация по состоянию на 07:00 25 марта 2022. Фото

08:47 25 марта Киев, Украина

За сутки с 24 по 25 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени и совершили 63 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.



Больше всего выездов подразделений службы спасения на тушение пожаров, вызванных обстрелами, было совершено в Киевском районе — 13, и в Московском районе города Харькова — 6. Также в течение суток спасатели выезжали на тушение 25 пожаров, связанных с горением сухой травы и камыша на открытых территориях. экосистемах.



Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. Было отработано 42 адреса в Харькове и Харьковском районе, где находились сработанные и не разорванные взрывоопасные предметы.