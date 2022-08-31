Харьковщина: ВСУ уничтожили группу спецназа рф и склад боеприпасов
13:32 08 августа Киев, Украина
Вооруженные силы Украины ликвидировали группу российских спецназовцев и склад боеприпасов на севере Харьковской области. Видео уничтожения оккупантов 8 августа опубликовала пресс-служба Национальной гвардии.
Отмечается, что удар нанесли аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и ВСУ при поддержке танков.
"Разведчики обнаружили место базирования подразделения российских оккупационных войск. Впоследствии они зафиксировали факт выгрузки артиллерийских боеприпасов. Гвардейцы передали координаты цели нашим артиллеристам, после чего произвели корректировку огня. Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта "доброй воли" незваных гостей", - подчеркнули украинские военные.
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