Харьковщина: ВСУ уничтожили группу спецназа рф и склад боеприпасов

"Разведчики обнаружили место базирования подразделения российских оккупационных войск. Впоследствии они зафиксировали факт выгрузки артиллерийских боеприпасов. Гвардейцы передали координаты цели нашим артиллеристам, после чего произвели корректировку огня. Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта "доброй воли" незваных гостей", - подчеркнули украинские военные.