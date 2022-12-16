Харьковщина полностью обесточена

В связи с массированным ударом рашистов по Украине, Харьков полностью обесточен, работа метрополитена приостановлена.
Об этом сообщает пресс-секретарь Харьковоблэнерго Марина Шевченко и пресс-служба Харьковского метрополитена.
Повреждены объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковщины, возможны перебои со светом.
Как ранее сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, были попадания в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Как следствие, возможны перебои с электроснабжением.
Об этом сообщает пресс-секретарь Харьковоблэнерго Марина Шевченко и пресс-служба Харьковского метрополитена.
Повреждены объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковщины, возможны перебои со светом.
Как ранее сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, были попадания в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Как следствие, возможны перебои с электроснабжением.
Оккупанты в пятницу нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины.
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