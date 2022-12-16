Харьковщина полностью обесточена

10:14 16 декабря Киев, Украина

В связи с массированным ударом рашистов по Украине, Харьков полностью обесточен, работа метрополитена приостановлена.

Об этом сообщает пресс-секретарь Харьковоблэнерго Марина Шевченко и пресс-служба Харьковского метрополитена.

Повреждены объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе Харьковщины, возможны перебои со светом.

Как ранее сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, были попадания в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Как следствие, возможны перебои с электроснабжением.
 
"Предварительно - без пострадавших", - добавил он.
 
Оккупанты в пятницу нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковщины.