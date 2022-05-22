Харьковщина: киберполиция ликвидировала масштабную мошенническую схему

15:14 19 августа Киев, Украина

Сотрудники киберполиции Харьковской области блокировали мошенническую схему присвоения денежных средств граждан с помощью фишинга.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба МВД.



Среди пострадавших от схемы - граждане Украины и иностранцы. Используя поддельную страницу доставки торговой онлайн-площадки, злоумышленники получали от потерпевших реквизиты их банковских карточек и в дальнейшем присваивали деньги.



Организовал схему 20-летний мужчина, который сейчас находится под стражей в следственном изоляторе. К противоправной деятельности фигурант привлек своих сокамерников, которые совместно подыскивали "рабочих" в Интернете. Большинство из участников преступной организации занимались поиском потенциальных потерпевших.





Фигуранты регистрировались на торговой онлайн-площадке. Для осуществления платежа или для продажи товара злоумышленники оказывали пострадавшим ссылки на фишинговую страницу заполнения реквизитов банковской карты. Остальные члены группы с помощью различных платежных систем оформляли переводы денег с банковских карточек пострадавших на подконтрольные организатору счета. По оперативным данным, сумма ущерба составляет 18 миллионов гривен.

Также установлено, что злоумышленники реализовывали указанную схему и для иностранных интернет-площадок. Среди обманутых - граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.



Работники полиции провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны.

Участников группировки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Сейчас девяти фигурантам объявлено о подозрении о создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней (ст. 255 УК) а также по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.