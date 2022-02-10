Харьков: неизвестный закрыл котов в пластиковых контейнерах и выбросил
18:02 30 Сентябрь Киев, Украина
Недалеко от футбольного поля мужчина обнаружил четыре закрытых пластиковых контейнера
, в трех из которых находились кошки.
“29 сентября в 08:30 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что по улице Серповой у футбольного поля находятся контейнеры с котами. Прибыв на место вызова полицейские обнаружили 43-летнего мужчину, который сообщил о необычной находке, и четыре пластиковые емкости, в трех из которых находились животные”, — говорится в сообщении.
Сейчас информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Коты переданы в службу спасения животных.
“Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к этому лица”, — добавили в полиции.
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