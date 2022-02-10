Харьков: неизвестный закрыл котов в пластиковых контейнерах и выбросил

“29 сентября в 08:30 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что по улице Серповой у футбольного поля находятся контейнеры с котами. Прибыв на место вызова полицейские обнаружили 43-летнего мужчину, который сообщил о необычной находке, и четыре пластиковые емкости, в трех из которых находились животные”, — говорится в сообщении.