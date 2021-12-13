Харьковчанка умерла от малярии после возвращения из Занзибара

09:19 30 Март Киев, Украина

В Украине зарегистрирован завозной случай малярии у 40-летней харьковчанки , которая вернулась в страну из Танзании.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре при Министерстве здравоохранения.



Женщина находилась в Танзании месяц — с 14 февраля до 14 марта, в это время посещала и остров Занзибар, во время пребывания в Танзании не заболела, но «отмечала укусы комаров».

«Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила», — отметили в центре Минздрава.

Через несколько дней после возвращения в Украину, 19 марта, у женщины появились клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 градуса.



Впервые женщина обратилась за помощью к медикам через четыре дня, 23 марта. Однако тогда ей провели обследование только на инфицирование коронавирусом, а на малярию не делали. На следующий день, 24 марта, женщину госпитализировали в больницу, где при обследовании выявили возбудители тропической малярии. Больная умерла, «несмотря на проведенные лечебные мероприятия».



В центре отметили, что всего за прошлый год и с начала 2021-го в Харьковской области зарегистрировали восемь завозных случаев малярии, в том числе два летальных.



/>Малярия — инфекционное заболевание, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров. Ежегодно от этой болезни умирают более 400 тысяч человек, большинство из которых — дети до 5 лет. Болезнь наиболее распространена в странах с тропическим климатом и протекает с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры. Также малярия сопровождается увеличением размеров селезенки и печени и анемией.