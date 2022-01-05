Харьков: злоумышленники вымогали деньги, угрожая убийством ребенка

Группировка, в состав которой входили выходцы из Кавказского региона, угрожала убийством ребенка, если потерпевший не выплатит им 100 тысяч долларов.
Об этом сообщает Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Так, к полицейским за помощью обратился харьковчанин. Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами.
Так, к полицейским за помощью обратился харьковчанин. Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами.
Правоохранители установили личности злоумышленников. "Это четыре жители Харькова в возрасте от 27-ми до 48-ми лет. Преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, в "помощники" также взял свою сожительницу", - сообщили в полиции.
На данный момент все лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемых к совершению разбойного нападения на потерпевшего.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии