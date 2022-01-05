Харьков: злоумышленники вымогали деньги, угрожая убийством ребенка

18:15 01 Сентябрь Киев, Украина

Группировка, в состав которой входили выходцы из Кавказского региона, угрожала убийством ребенка, если потерпевший не выплатит им 100 тысяч долларов.





Так, к полицейским за помощью обратился Об этом сообщает Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.Так, к полицейским за помощью обратился харьковчанин . Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами.

"Неизвестные, угрожая физической расправой ему и членам его семьи, требовали возвращения 100 тысяч долларов США. Некоторое время мужчина не обращал внимания на угрозы, пока неизвестные не напомнили о деталях прошлогоднего разбойного нападения на него. В случае неуплаты средств, угрожали убить малолетнего ребенка потерпевшего", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности злоумышленников. "Это четыре жители Харькова в возрасте от 27-ми до 48-ми лет. Преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, в "помощники" также взял свою сожительницу", - сообщили в полиции.

"Полицейские при силовой поддержке КОРД и полка особого назначения областной полиции задержали 29-летнего организатора и его сожительницу сразу после получения ими части средств - 35 тысяч долларов США. По месту жительства задержали еще двух участников группировки", - указали в полиции.

На данный момент все лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемых к совершению разбойного нападения на потерпевшего.



Решается вопрос об избрании меры пресечения.