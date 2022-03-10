Харьков: задержан мужчина, гуляющий с гранатой в руках

Обеспокоенные появлением мужчины на игровой площадке с предметом, похожим на гранату, родители вызвали полицию.
Об этом накануне вечером сообщило региональное управление Нацполиции.
Так, около шести вечера среды в полицию поступило заявление о том, что на детской площадке возле одного из домов на улице Руслана Плоходько в городе Харькове находится человек с предметом, похожим на гранату.
Через полчаса полицейские нашли правонарушителя в подъезде дома на улице Салтовское шоссе. Им оказался 27-летний местный житель. У него нашли боевую гранату Ф-1. Боеприпас вместе с запалом УЗРГМ изъяты. Мужчина задержан.
Возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкция статьи – от 3 до 7 лет тюрьмы.
Так, около шести вечера среды в полицию поступило заявление о том, что на детской площадке возле одного из домов на улице Руслана Плоходько в городе Харькове находится человек с предметом, похожим на гранату.
Через полчаса полицейские нашли правонарушителя в подъезде дома на улице Салтовское шоссе. Им оказался 27-летний местный житель. У него нашли боевую гранату Ф-1. Боеприпас вместе с запалом УЗРГМ изъяты. Мужчина задержан.
Возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкция статьи – от 3 до 7 лет тюрьмы.
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