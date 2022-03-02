Харьков: в результате ракетного удара по СБУ пострадало 3 человека

09:29 02 Март Киев, Украина

Как сообщается, в результате ракетного удара, совершенного 2 марта 2022 года по зданию СБУ в Харькове, пострадало 3 человека.

Ракетные удары были произведены по зданиям СБУ Харьковской области, ГУ Нацполиции в Харьковской области и зданию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина 2 марта около 08:10 часов утра.

По предварительным данным, пострадало 3 человека.

От ГСЧС привлечены 90 человек и 21 ед. техники. Работы по ликвидации последствий продолжаются.