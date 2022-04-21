Харьков: в результате ДТП пешеходу оторвало голову

19:34 23 ноября Киев, Украина

На проспекте Льва Ландау в районе "Турбоатома" водитель автомобиля Mercedes на еврономерах, сбил насмерть пешехода.

Удар человека об автомобиль был такой силы, что лобовое стекло разбилось, а решетка радиатора, капот и опорные элементы кузова автомобиля оказались покореженными, голова погибшего отделилась от тела и упала в салон, в то время как тело несчастного упало на проезжую часть. Водитель, в свою очередь, находится в шоковом состоянии.

По предварительным данным полиции, 25-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz E200 двигался со стороны Московского проспекта в направлении улицы Олимпийской (водитель заявил, что спешил купить маме продукты), в ходе чего сбил мужчину, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.