Харьков: в парке обнаружено тело младенца

20:41 26 Март Киев, Украина

На территории парка, недалеко от одной из городских больниц Харькова, прохожий обнаружил тело маленького ребенка. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"Мужчина, направляясь через парк, увидел на земле тело ребенка, которое было присыпано листьями, и сразу вызвал полицию... В связи с тем, что смерть ребенка, вероятно, наступила несколько месяцев назад, определить причины смерти по наружному осмотру невозможно", - говорится в сообщении.
Новорожденный умер несколько месяцев назад. Причины его смерти установят эксперты. 
 
Тело находилось совсем рядом со зданием одной из больниц города, где есть гинекологическое отделение. Полиция опрашивает медперсонал, проверяет документацию и учет родивших женщин.
 
Открыто уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. 