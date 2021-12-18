Харьков: в парке обнаружено тело младенца

20:41 26 Март Киев, Украина

На территории парка, недалеко от одной из городских больниц Харькова , прохожий обнаружил тело маленького ребенка.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Мужчина, направляясь через парк, увидел на земле тело ребенка, которое было присыпано листьями, и сразу вызвал полицию... В связи с тем, что смерть ребенка, вероятно, наступила несколько месяцев назад, определить причины смерти по наружному осмотру невозможно", - говорится в сообщении.

Новорожденный умер несколько месяцев назад. Причины его смерти установят эксперты.

Тело находилось совсем рядом со зданием одной из больниц города, где есть гинекологическое отделение. Полиция опрашивает медперсонал, проверяет документацию и учет родивших женщин.

Открыто уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.