Харьков: в парке обнаружено тело младенца

На территории парка, недалеко от одной из городских больниц Харькова, прохожий обнаружил тело маленького ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Новорожденный умер несколько месяцев назад. Причины его смерти установят эксперты.
Тело находилось совсем рядом со зданием одной из больниц города, где есть гинекологическое отделение. Полиция опрашивает медперсонал, проверяет документацию и учет родивших женщин.
Открыто уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии