Харьков: в частном гараже обнаружили целый склад оружия и боеприпасов

07:11 16 Апрель Киев, Украина

Полиция Харьковской области, в одном из гаражных кооперативов города, обнаружила склад оружия и боеприпасов.
 
Об этом сообщает нацполиция Харьковской области. 
"Сотрудниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области разоблачили 54-летнего харьковчанина, который в одном из гаражных кооперативов Харькова организовал хранения огромного количества оружия и боеприпасов", - рассказали в правоохранительных органах.
Полицейские изъяли различные виды огнестрельного оружия, среди которых пулеметы, пистолеты и автомат, а также гранатометы, несколько десятков гранат и почти полторы тысячи патронов.
«Задокументировать факт незаконного хранения оружия и боеприпасов в значительных масштабах и исключить его из нелегального оборота удалось благодаря отработке оперативной информации», — сказано в сообщении.
В Харькове обнаружили огромный склад оружия
Во время санкционированного обыска в гаражном кооперативе в Харькове полицейские обнаружили и изъяли:
  • 2 гранатомета РПГ-26,
  • 3 пулемета ПКМ,
  • ручной пулемет РПК и ствол к нему,
  • 2 пистолета Люгера,
  • 3 пистолета Вальтер,
  • пистолет «Глок-19» с глушителем,
  • пистолет «СР-10SI»,
  • автомат AGR-47.
К каждой единице оружия прилагается магазин с патронами.

Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, три тактических ножа, два прибора ночного видения и почти полторы тысячи патронов различных калибров.

Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). По санкции статьи 54-летнему харьковчанину грозит до 7 лет лишения свободы.

Следствие продолжается. Проходят обыски. Полиция выясняет цель и место приобретения оружия и боеприпасов.