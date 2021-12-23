Харьков: в частном гараже обнаружили целый склад оружия и боеприпасов

07:11 16 Апрель Киев, Украина

Полиция Харьковской области, в одном из гаражных кооперативов города, обнаружила склад оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает нацполиция Харьковской области.

"Сотрудниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области разоблачили 54-летнего харьковчанина, который в одном из гаражных кооперативов Харькова организовал хранения огромного количества оружия и боеприпасов", - рассказали в правоохранительных органах.

Полицейские изъяли различные виды огнестрельного оружия, среди которых пулеметы, пистолеты и автомат, а также гранатометы, несколько десятков гранат и почти полторы тысячи патронов.

«Задокументировать факт незаконного хранения оружия и боеприпасов в значительных масштабах и исключить его из нелегального оборота удалось благодаря отработке оперативной информации», — сказано в сообщении.

Во время санкционированного обыска в гаражном кооперативе в Харькове полицейские обнаружили и изъяли:

2 гранатомета РПГ-26,

3 пулемета ПКМ,

ручной пулемет РПК и ствол к нему,

2 пистолета Люгера,

3 пистолета Вальтер,

пистолет «Глок-19» с глушителем,

пистолет «СР-10SI»,

автомат AGR-47.

К каждой единице оружия прилагается магазин с патронами.



Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, три тактических ножа, два прибора ночного видения и почти полторы тысячи патронов различных калибров.



Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). По санкции статьи 54-летнему харьковчанину грозит до 7 лет лишения свободы.



Следствие продолжается. Проходят обыски. Полиция выясняет цель и место приобретения оружия и боеприпасов.