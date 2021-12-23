Харьков: в частном гараже обнаружили целый склад оружия и боеприпасов

Полиция Харьковской области, в одном из гаражных кооперативов города, обнаружила склад оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает нацполиция Харьковской области.
Полицейские изъяли различные виды огнестрельного оружия, среди которых пулеметы, пистолеты и автомат, а также гранатометы, несколько десятков гранат и почти полторы тысячи патронов.
Во время санкционированного обыска в гаражном кооперативе в Харькове полицейские обнаружили и изъяли:
- 2 гранатомета РПГ-26,
- 3 пулемета ПКМ,
- ручной пулемет РПК и ствол к нему,
- 2 пистолета Люгера,
- 3 пистолета Вальтер,
- пистолет «Глок-19» с глушителем,
- пистолет «СР-10SI»,
- автомат AGR-47.
К каждой единице оружия прилагается магазин с патронами.
Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, три тактических ножа, два прибора ночного видения и почти полторы тысячи патронов различных калибров.
Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). По санкции статьи 54-летнему харьковчанину грозит до 7 лет лишения свободы.
Следствие продолжается. Проходят обыски. Полиция выясняет цель и место приобретения оружия и боеприпасов.
Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, три тактических ножа, два прибора ночного видения и почти полторы тысячи патронов различных калибров.
Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). По санкции статьи 54-летнему харьковчанину грозит до 7 лет лишения свободы.
Следствие продолжается. Проходят обыски. Полиция выясняет цель и место приобретения оружия и боеприпасов.
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