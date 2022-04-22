Харьков: сотрудники СБУ задержали снайпера "ЛНР"

Благодаря следственным действиям и оперативным мероприятиям, сотрудникам Службы безопасности Украины удалось задержать снайпера террористической организации "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-службу СБУ.
Отмечается, что с августа 2015 года до июля 2016 года в составе диверсионных групп снайпер выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.
В пресс-службе отметили, что бывшему боевику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.
Сообщается, что меры по разоблачению злоумышленника проводились по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ. Досудебное расследование проводят следователи СБ Украины под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
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