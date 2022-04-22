Харьков: сотрудники СБУ задержали снайпера "ЛНР"

20:03 24 ноября Киев, Украина

Благодаря следственным действиям и оперативным мероприятиям, сотрудникам Службы безопасности Украины удалось задержать снайпера террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-службу СБУ

"СБУ разоблачила бывшего снайпера террористической организации "ЛНР", который скрывался в Харькове ... Оперативники и следователи СБУ установили, что в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен "командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова". Затем по собственному желанию перевелся в разведывательной роты, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность "разведчик-снайпер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с августа 2015 года до июля 2016 года в составе диверсионных групп снайпер выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.

"Освободившись из "службы" у боевиков, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей", - указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что бывшему боевику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.



Сообщается, что меры по разоблачению злоумышленника проводились по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ. Досудебное расследование проводят следователи СБ Украины под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.