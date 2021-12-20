Харьков: сотрудники КП задохнулись в коллекторе

Четверо рабочих коммунального предприятия "Харьковкоммуночиствод" погибли в канализационном коллекторе, по данным ГСЧС, сотрудники спустились в колодец для выполнения плановых работ, без средств защиты.
Инцидент произошел около 14:15 на проспекте Гагарина. "Предварительно, трое мужчин и одна женщина отравились аммиаком во время проведения ремонтных работ в колодце".
В ГСЧС расказали, что спасатели уже изъяли тела четырех погибших из канализационного коллектора.
Информация внесена в Единый реестр учета. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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