Харьков: сотрудники КП задохнулись в коллекторе

17:36 27 Июль Киев, Украина

Четверо рабочих коммунального предприятия "Харьков коммуночиствод" погибли в канализационном коллекторе , по данным ГСЧС, сотрудники спустились в колодец для выполнения плановых работ, без средств защиты.



Инцидент произошел около 14:15 на проспекте Гагарина. "Предварительно, трое мужчин и одна женщина отравились аммиаком во время проведения ремонтных работ в колодце".



В ГСЧС расказали, что спасатели уже изъяли тела четырех погибших из канализационного коллектора.

"Во время проведения дренажных работ в коллекторе от ядовитых газов погибли четыре работника КП Харьковкоммуночиствод, из которых трое мужчин и одна женщина. По предварительным данным, рабочие спустились в коллектор без средств защиты и отравились парами газов", - сообщили в ГСЧС.

Информация внесена в Единый реестр учета. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.