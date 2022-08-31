Харьков снова под обстрелами

07:47 24 августа Киев, Украина

Россияне ударили по двум районам Харькова.

 
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Около полуночи Терехов сообщил о третьем за день обстреле Шевченковского района, в результате чего возник пожар.

Информации о пострадавших во время обнародования информации не было.

Впоследствии Терехов сообщил о том, что под обстрелом находится Новобаварский район.
 
"Прилеты в несколько адресов. О пострадавших пока информации нет", – говорится в сообщении городского главы.