Харьков снова под обстрелами

Россияне ударили по двум районам Харькова.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Около полуночи Терехов сообщил о третьем за день обстреле Шевченковского района, в результате чего возник пожар.
Информации о пострадавших во время обнародования информации не было.
Впоследствии Терехов сообщил о том, что под обстрелом находится Новобаварский район.
Около полуночи Терехов сообщил о третьем за день обстреле Шевченковского района, в результате чего возник пожар.
Информации о пострадавших во время обнародования информации не было.
Впоследствии Терехов сообщил о том, что под обстрелом находится Новобаварский район.
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