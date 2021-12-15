Харьков: "Шутники" сообщили о заминировании 242 объектов

19:21 14 Июль Киев, Украина

ГУНП поступило заявление о заминировании 242 точек в городе Харьков , а именно: аптек, роддомов, отделений медпомощи, магазинов продовольствия, гипермаркетов, ТЦ, банков, ЖД, автовокзалов и аэропорта "Харьков".

«Сообщение о закладке взрывчатки в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, банках Харькова, а также в зданиях железнодорожного и автовокзалов, харьковском аэропорту поступило на электронную почту полиции 13 июля. Всего полицейские осмотрели 242 объекта, эвакуировали 506 человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили», - сказано в сообщении отдела коммуникации полиции Харьковской области.

На местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.



Указано, что информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.



