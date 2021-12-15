Харьков: "Шутники" сообщили о заминировании 242 объектов

В ГУНП поступило заявление о заминировании 242 точек в городе Харьков, а именно: аптек, роддомов, отделений медпомощи, магазинов продовольствия, гипермаркетов, ТЦ, банков, ЖД, автовокзалов и аэропорта "Харьков".
На местах работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.
Указано, что информация зарегистрирована в территориальных отделах полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.
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