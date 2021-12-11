Харьков: резонансная кража в супермаркете

07:53 09 Июль Киев, Украина

Посетитель харьковского супермаркета «Метро» лишился огромной суммы «благодаря» работнику, следящему за тележками.

Инцидент произошел в марте 2020 года, и к делу пришлось привлечь полицию. На днях вора осудили.

Как выяснил «ГородХ» из материалов Единого судебного реестра, в один из мартовских дней сотрудник магазина заметил, что посетитель забыл в торговой тележке сумку черного цвета. Пока никто не видел, мужчина взял сумку и заглянул внутрь – там находились документы на иномарку и водительское удостоверение, пистолет, 3200 долларов и 13 800 гривен. Не желая расставаться с крупной добычей, рабочий спрятал сумку в мусорном баке за магазином. Проследил, пока владелец уехал, достал сумку и отнес ее домой.

Правоохранители быстро нашли злодея по камерам видеозаписи и призвали к ответу. В связи со вступившими с 1 июля 2020 послабляющими изменениями статьи о воровстве, преступление расценили как «проступок».

Коминтерновский райсуд оштрафовал мужчину на 17 000 гривен.