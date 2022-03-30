Харьков: пожар в студенческом общежитии НФУ

В ГСЧС сообщили, что ночью 5 ноября произошел пожар в девятиэтажном здании студенческого общежития Национального фармацевтического университета.
Сообщение о пожаре в студенческом общежитии НФУ на проспекте Юбилейный, 48, спасатели получили 5 ноября в 1:20.
На место отправили 30 спасателей. На момент их прибытия в комнате на 8-м этаже 9-этажного здания общежития горели мебель, домашние вещи и холодильник на площади около 8 кв. м.
В 1:47 пожар был локализован, а в 2:38 ликвидирован полностью.
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