Харьков: посреди рынка обвалился асфальт

12:25 19 ноября Киев, Украина

Вчера вечером, посреди торговых павильонов Новосалтовского рынка, провалился асфальт , в результате образовались две огромные ямы.



По словам спасателей, из-за порыва на теплосети вода подмыла грунт, который не выдержал и просел. "Вымыло песок, обвалился асфальт. Тепловики и инженерные службы докладывают о том, что все дома будут с теплом, никого от тепла отключать не будут", - рассказал заместитель главы ГСЧС



По словам спасателей, из-за порыва на теплосети вода подмыла грунт, который не выдержал и просел. "Вымыло песок, обвалился асфальт. Тепловики и инженерные службы докладывают о том, что все дома будут с теплом, никого от тепла отключать не будут", - рассказал заместитель главы ГСЧС Харьковской области Анатолий Торяник.

Спасатели огородили торговый ряд и осмотрели ямы. По их словам, угрозы дальнейшего разрушения нет, ликвидировать последствия пообещали менее чем за сутки.