Харьков: полиция задержала двух торговцев амфетамином

Более 20 килограммов амфетамина, автоматическое оружие, гранаты и взрывчатые вещества изъяты во время обыска у двух 30-летних жителей Харькова.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Следователи полиции совместно с оперативниками СБУ в Днепропетровской области задокументировали преступную деятельность злоумышленников.
Следователи полиции совместно с оперативниками СБУ в Днепропетровской области задокументировали преступную деятельность злоумышленников.
Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях было обнаружено и изъято около 20 килограммов амфетамина, автоматическое оружие, гранаты и взрывчатые вещества.
Досудебное следствие продолжается. Проводятся мероприятия для получения доказательств причастности других участников к противоправной деятельности.
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