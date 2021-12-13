Харьков: полиция задержала двух торговцев амфетамином

19:17 17 Март Киев, Украина

Более 20 килограммов амфетамина , автоматическое оружие, гранаты и взрывчатые вещества изъяты во время обыска у двух 30-летних жителей Харькова

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.



Следователи полиции совместно с оперативниками СБУ в Днепропетровской области задокументировали преступную деятельность злоумышленников.

"Двое 30-летних мужчин задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях было обнаружено и изъято около 20 килограммов амфетамина, автоматическое оружие, гранаты и взрывчатые вещества.



Досудебное следствие продолжается. Проводятся мероприятия для получения доказательств причастности других участников к противоправной деятельности.