Харьков: один человек погиб в результате пожара на масляном предприятии

10:43 02 Апрель Киев, Украина

Харькове на территории масляного предприятия произошло ЧП, в металлическом ангаре взорвался резервуар, результате чего здание разрушено.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



Инцидент произошел 2 апреля ориентировочно в 4:08 - на производственном предприятии, расположенном в Харькове на улице Новомосковской, 8а. Предприятие занималось переработкой семян подсолнечника в масло.



На месте спасателям стало известно, что в металлическом ангаре произошел



Инцидент произошел 2 апреля ориентировочно в 4:08 - на производственном предприятии, расположенном в Харькове на улице Новомосковской, 8а. Предприятие занималось переработкой семян подсолнечника в масло.На месте спасателям стало известно, что в металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва это здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв. м.

После оценки обстановки на место отправили дополнительные силы пожарных.

На месте пожара обнаружено тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один работник 1983 года рождения получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.



Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается.