Харьков: очередное самоубийство на фоне COVID-19

11:40 24 ноября Киев, Украина

Тело 52-летней женщины нашли коллеги под зданием Харьковского Госпрома. Ранее женщина переболела коронавирусом, но вылечившись окончательно, приступила к своим рабочим обязанностям.

Об этом сообщает Суспильне во вторник, 24 ноября.



Тело погибшей женщины нашли работники учреждения. По предварительным данным, ей было 52 года, она работала в управлении Пенсионного фонда на шестом этаже.



В свою очередь в полиции сообщили, что правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и опросили свидетелей. Затем было открыто уголовное производство по статье об убийстве с пометкой "самоубийство".