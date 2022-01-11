Харьков: на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора произошел пожар. Фото

10:48 11 Январь Киев, Украина

На территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в городе Харькове произошло возгорание рабочего помещения, сам собор не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

«11 января в 08:45 в г. Харьков на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в одноэтажном хозяйственном здании возник пожар . В 09:32 пожар локализован на площади 60 м кв. и в 09:43 - ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 20 человек и 4 ед. техники ГСЧС», – отмечается в сообщении.

Свято-Благовещенский кафедральный собор в Харькове считается самым большим в Восточной Европе. О нем заботится местная епархия УПЦ Московского патриархата. Сакральную постройку в этом месте впервые построили в 1655 году. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы была деревянной и имела отдельную колокольню.