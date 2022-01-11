Харьков: на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора произошел пожар. Фото
10:48 11 Январь Киев, Украина
На территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в городе Харькове
произошло возгорание рабочего помещения, сам собор не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
«11 января в 08:45 в г. Харьков на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в одноэтажном хозяйственном здании возник пожар
. В 09:32 пожар локализован на площади 60 м кв. и в 09:43 - ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 20 человек и 4 ед. техники ГСЧС», – отмечается в сообщении.
Свято-Благовещенский кафедральный собор в Харькове считается самым большим в Восточной Европе. О нем заботится местная епархия УПЦ Московского патриархата. Сакральную постройку в этом месте впервые построили в 1655 году. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы была деревянной и имела отдельную колокольню.
«Огонь не коснулся собора, пожар произошел в подсобном помещении – сарае. Там был щиток, подсвечивающий собор, было замыкание. Там не было ничего воспламеняющегося», – рассказал СМИ секретарь Харьковской епархии Михаил Кит.
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