Харьков: мужчина покончил с собой при помощи взрывного устройства

20:47 18 Сентябрь Киев, Украина

По данным полиции, 57-летний мужчина, пребывая в подавленном состоянии, покончил жизнь самоубийством, подорвав неустановленное устройство.



ЧП произошло около 15:30 - именно в это время по спецлинии полиции 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу. При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии.

"Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством“, - рассказали в полиции.

После получения сообщения на место происшествия срочно прибыли руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, наряды патрульных, спецподразделения ТОР и КОРД. На просьбы полицейских открыть дверь гаража мужчина никак не реагировал, с полицейскими не разговаривал.





Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью. Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Информация по данному факту зарегистрирована в Едином реестре учета Киевского райотдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.