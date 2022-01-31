Харьков: легковушка врезалась в авто скорой помощи, пострадали медики

14:49 14 Сентябрь Киев, Украина





Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области. Харькове 13 сентября около 23:30 у дома по улице Тюринской, легковой автомобиль врезался в карету скорой помощи, в результате столкновения пострадали три человека.Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля KIA Optima выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как указано, спецавтомобиль двигался по вызову с включенными световыми спецсигналами в институт неотложной хирургии с пациенткой, которая требовала неотложного хирургического вмешательства.