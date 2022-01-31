Харьков: легковушка врезалась в авто скорой помощи, пострадали медики

14:49 14 Сентябрь Киев, Украина

В Харькове 13 сентября около 23:30 у дома по улице Тюринской, легковой автомобиль врезался в карету скорой помощи, в результате столкновения пострадали три человека. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
"Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля KIA Optima выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как указано, спецавтомобиль двигался по вызову с включенными световыми спецсигналами в институт неотложной хирургии с пациенткой, которая требовала неотложного хирургического вмешательства.
"В результате столкновения травмы получили 52-летний водитель скорой, 21-летний фельдшер и 20-летний медицинский работник. Пациентку доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.