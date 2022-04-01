Харьков: кафиры бомбили из танков и минометов, 170 обстрелов из "Града"

За прошедшие сутки российские оккупационные войска наносили артиллерийские, минометные, танковые обстрелы по районам: Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи. Всего зафиксировали около 46 ударов.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Также зафиксировано около 170 обстрелов противником из РСЗО типа «Град» и один ракетный удар в центральную часть города.
При этом активности вражеской авиации по Харькову не наблюдали. Но есть определенная активность БПЛА противника, совершавших полеты в разведывательных целях.
Также зафиксировано около 170 обстрелов противником из РСЗО типа «Град» и один ракетный удар в центральную часть города.
При этом активности вражеской авиации по Харькову не наблюдали. Но есть определенная активность БПЛА противника, совершавших полеты в разведывательных целях.
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