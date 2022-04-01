Харьков: кафиры бомбили из танков и минометов, 170 обстрелов из "Града"

13:11 01 апреля Киев, Украина

За прошедшие сутки российские оккупационные войска наносили артиллерийские, минометные, танковые обстрелы по районам: Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи. Всего зафиксировали около 46 ударов.