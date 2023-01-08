Харьков и Запорожье подверглись обстрелу российских войск

08:21 08 января Киев, Украина

Российские войска вечером в субботу, 7 января атаковали Харьков. В городе были слышны взрывы, сообщил глава Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары", - отметил чиновник.

Позже стало известно, что удар пришелся по пригороду Харькова - Мерефе.

"Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели", - сообщил Синегубов.

По непроверенным данным из соцсетей, обстрелы совершались комплексами С-300 из Белгородской области.

Также в субботу вечером стало известно о взрывах в Запорожье. Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил, что армия рф осуществила обстрелы окрестностей Запорожья.

"Взрывы, которые недавно слышал весь город – это еще одно доказательство того, что россия – это страна без чести и совести. Несмотря на то, что враг якобы объявил на Рождество временное прекращение огня, рашисты обстреляли окрестности Запорожья", - написал он в Телеграме, добавив, что детали ракетной атаки выясняются.

Он отметил, что сохраняется угроза повторного обстрела, и призвал граждан находиться в безопасных местах.

Напомним, за минувшие сутки в Запорожской области войска рф обстреляли 16 населенных пунктов. Есть разрушения.