Харьков и Запорожье подверглись обстрелу российских войск

Российские войска вечером в субботу, 7 января атаковали Харьков. В городе были слышны взрывы, сообщил глава Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Позже стало известно, что удар пришелся по пригороду Харькова - Мерефе.
По непроверенным данным из соцсетей, обстрелы совершались комплексами С-300 из Белгородской области.
Также в субботу вечером стало известно о взрывах в Запорожье. Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил, что армия рф осуществила обстрелы окрестностей Запорожья.
Он отметил, что сохраняется угроза повторного обстрела, и призвал граждан находиться в безопасных местах.
Напомним, за минувшие сутки в Запорожской области войска рф обстреляли 16 населенных пунктов. Есть разрушения.
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