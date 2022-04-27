Харьков: грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области сообщил, что сегодня 27 ноября 45-летний водитель грузового автомобиля на пешеходном переходе совершил наезд на 64-летнюю женщину, потерпевшая скончалась на месте.
Отмечается, что водитель был доставлен в больницу для медицинского обследования на состояние опьянения. Визуальных признаков опьянения мужчина не имеет.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полиция выясняет причину и обстоятельства аварии. Устанавливаются свидетели аварии, следователями будет детально изучено видео с места происшествия и назначены соответствующие экспертизы.
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