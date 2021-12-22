Харьков: чем закончилась погоня за грабителем

В октябре 2019 года в центре Харькова развернулся сюжет, достойный детективного романа. После погони, неравнодушные граждане задержали грабителя. напавшего на девушку. Мужчины настигли злоумышленника на улице Пушкинской. На днях преступника осудили.

Из материалов дела стали известны следующие подробности: инцидент произошел в октябре 2019 года. Среди белого дня, недалеко от остановки «Парк "Молодежный"», злодей заметил незнакомую девушку, которая шла к метро. На шее у нее была золотая цепочка с ладанкой. Гражданин направился ей навстречу и сначала прошел мимо, а потом резко подбежал сзади, сорвал золотые украшения и бросился прочь. Девушка стала его догонять и звать на помощь, в итоге грабителя задержали прохожие мужчины. Однако золота при нем не было – украшения уже позже нашли в траве полицейские, цепочка не подлежала восстановлению.

По оценкам экспертов, стоимость драгоценностей составила около 5 400 гривен. Поскольку золото девушке по факту вернули, она не стала жадничать и заявила материальный ущерб в сумме около 2 000 гривен. Пострадавшая планировала сдать испорченную цепочку на лом, доплатить и купить новое украшение. Также подала заявление на возмещение 8 000 гривен морального ущерба.

В суде преступник стал спорить и сказал, что не нанес пострадавшей значительного морального вреда, поэтому готов платить только 3 000 гривен.

Киевский райсуд Харькова отправил грабителя на 4 года в тюрьму и обязал выплатить девушке 1950 грн. материального и 5000 грн. морального ущерба.