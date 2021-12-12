Харьков: полицейских задействовали в проверке  сообщения о заложенных бомбах

11:49 14 Июль Киев, Украина

В харьковскую полицию поступило сообщение. Неизвестные по электронной почте сообщили о том, что в аэропорту, аптеках, роддомах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, ТЦ, банках Харькова, а также в зданиях железнодорожного и автовокзалов заложены бомбы. Силовики эвакуировали 506 человек, осмотрели все объекты, но не нашли ничего подозрительного. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения о минировании объектов.

Напомним, ранее прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о лжеминировании международного аэропорта "Харьков". Инцидент произошел 16 января. Злоумышленник позвонил на горячую линию "102" и заявил, что воздушная гавань заминирована. Во время осмотра помещений силовики не нашли боеприпасов или опасных веществ. Как выяснили полицейские, "шутником" оказался 41-летний житель Харьковской области.