Хакеры взломали самый популярный в мире менеджер паролей LastPass

Хакеры сломали самый популярный в мире менеджер паролей LastPass, которым пользуются более 33 миллионов человек. Злоумышленники похитили исходный код и конфиденциальную информацию через сломанную учетную запись одного из разработчиков,
Об этом сообщили в компании.
Несмотря на это в LastPass считают, что пользователям не нужно принимать меры по защите своих аккаунтов, ведь пароли украдены не были.
По результатам расследования выяснилось, что "неавторизованная сторона" сломала программное обеспечение, используемое сотрудниками для создания и поддержки продукта LastPass. Злоумышленники смогли получить доступ через единственную сломанную учетную запись разработчика, говорят в компании.
Пользователи соцсетей высказывали предположение, что в результате взлома хакеры могут получить доступ к ключам к хранилищам паролей, а также к конфиденциальной информации. Но эксперты полагают, что такой угрозы нет, пишет Bloomberg.
В частности, аналитик группы реагирования на инциденты компьютерной безопасности компании по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска считает такое развитие событий маловероятным.
В сообщении уточнили, что хакерская атака поразила генерирующую и сохраняющую тяжеловзломные, автоматически сгенерированные пароли для нескольких аккаунтов, таких как Netflix или Gmail, от имени своих пользователей — без необходимости вводить учетные данные вручную.
Ранее об утечке номеров телефонов и кодов подтверждения около 1,9 тысяч пользователей сообщил Signal, который считается одним из самых безопасных мессенджеров.
Причиной этого стала фишинговая атака на компанию Twilio, верифицирующую телефонные номера для мессенджера.
Несмотря на это в LastPass считают, что пользователям не нужно принимать меры по защите своих аккаунтов, ведь пароли украдены не были.
По результатам расследования выяснилось, что "неавторизованная сторона" сломала программное обеспечение, используемое сотрудниками для создания и поддержки продукта LastPass. Злоумышленники смогли получить доступ через единственную сломанную учетную запись разработчика, говорят в компании.
Пользователи соцсетей высказывали предположение, что в результате взлома хакеры могут получить доступ к ключам к хранилищам паролей, а также к конфиденциальной информации. Но эксперты полагают, что такой угрозы нет, пишет Bloomberg.
В частности, аналитик группы реагирования на инциденты компьютерной безопасности компании по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска считает такое развитие событий маловероятным.
В сообщении уточнили, что хакерская атака поразила генерирующую и сохраняющую тяжеловзломные, автоматически сгенерированные пароли для нескольких аккаунтов, таких как Netflix или Gmail, от имени своих пользователей — без необходимости вводить учетные данные вручную.
Ранее об утечке номеров телефонов и кодов подтверждения около 1,9 тысяч пользователей сообщил Signal, который считается одним из самых безопасных мессенджеров.
Причиной этого стала фишинговая атака на компанию Twilio, верифицирующую телефонные номера для мессенджера.
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