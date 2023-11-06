Хакеры в Севастополе взломали телеэфир и призывали жителей сопротивляться оккупантам

В оккупированном Севастополе неизвестные хакеры смогли взломать эфир и обратились к местным жителям с призывом к сопротивлению оккупантам.
Об этом сообщили СМИ.
В видеоролике, который неожиданно появился на телеэкранах в Крыму, жители полуострова были призваны активно противостоять оккупации, используя все доступные средства.
В сообщении говорилось о необходимости вступить в движение сопротивления, уничтожить российскую символику и памятники, связанные с расизмом, а также передавать информацию о координатах передвижения военной техники оккупантов.
Об этом сообщили СМИ.
В видеоролике, который неожиданно появился на телеэкранах в Крыму, жители полуострова были призваны активно противостоять оккупации, используя все доступные средства.
В сообщении говорилось о необходимости вступить в движение сопротивления, уничтожить российскую символику и памятники, связанные с расизмом, а также передавать информацию о координатах передвижения военной техники оккупантов.
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