Хакеры в Севастополе взломали телеэфир и призывали жителей сопротивляться оккупантам

07:58 06 ноября Киев, Украина

В оккупированном Севастополе неизвестные хакеры смогли взломать эфир и обратились к местным жителям с призывом к сопротивлению оккупантам.

Об этом сообщили СМИ.

В видеоролике, который неожиданно появился на телеэкранах в Крыму, жители полуострова были призваны активно противостоять оккупации, используя все доступные средства.

В сообщении говорилось о необходимости вступить в движение сопротивления, уничтожить российскую символику и памятники, связанные с расизмом, а также передавать информацию о координатах передвижения военной техники оккупантов.