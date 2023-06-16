Хакеры из рф похитили данные BBC, British Airways, Aer Lingus и выдвинули ультиматум

Базирующаяся в россии группировка киберпреступников выдвинула ультиматум жертвам хакерской атаки, поразившей организации по всему миру.
Об этом сообщает BBC.
Об этом сообщает BBC.
Эксперты считают, что такая тактика является нетипичной и свидетельствует о большом объеме данных, которыми владеют преступники и с которыми им трудно управлять.
Специалисты по кибербезопасности ранее предположили, что группа Clop может быть ответственна за взлом, о котором впервые было объявлено на прошлой неделе.
Злоумышленники нашли способ сломать часть популярного бизнес-программного обеспечения под названием MOVEit, а затем смогли использовать этот доступ, чтобы проникнуть в базы данных потенциально сотен других компаний.
Подтверждено, что данные были похищены у восьми британских компаний, которые использовали систему MOVEit и оказывали услуги по расчету заработной платы. Среди украденных данных есть домашние адреса, номера национального страхования и, в отдельных случаях, банковские реквизиты. Среди компаний, чьи данные были похищены, упоминаются BBC, British Airways, Aer Lingus и Boots.
Более 100 000 сотрудников компаний сообщили, что данные о заработной плате, возможно, были получены хакерами. В то же время работодателей призывают не платить, если хакеры потребуют выкуп за нераспространение данных.
Эксперты по кибербезопасности уже давно отслеживают деятельность группы Clop, которая, как полагают, базируется в рф, поскольку работает преимущественно на русскоязычных форумах.
В 2021 году вероятные хакеры группы Clop задержаны в Украине в рамках совместной операции Украины, США и Южной Кореи.
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