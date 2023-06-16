Хакеры из рф похитили данные BBC, British Airways, Aer Lingus и выдвинули ультиматум

19:25 07 июня Киев, Украина

Базирующаяся в россии группировка киберпреступников выдвинула ультиматум жертвам хакерской атаки, поразившей организации по всему миру.



Об этом сообщает BBC.

"Хакерская группа Clop опубликовала сообщения в даркнете, предупреждая фирмы, пострадавшие от взлома MOVEit, отправить им электронное письмо до 14 июня для начала переговоров, иначе похищенные данные будут опубликованы, — говорится в сообщении.

Эксперты считают, что такая тактика является нетипичной и свидетельствует о большом объеме данных, которыми владеют преступники и с которыми им трудно управлять.

«Я считаю, что у них просто так много данных, что им трудно охватить все это. Они делают ставку на то, что вы сами свяжетесь с ними», — говорит генеральный директор SOS Intelligence Амир Хаджипасич.

Специалисты по кибербезопасности ранее предположили, что группа Clop может быть ответственна за взлом, о котором впервые было объявлено на прошлой неделе.



Злоумышленники нашли способ сломать часть популярного бизнес-программного обеспечения под названием MOVEit, а затем смогли использовать этот доступ, чтобы проникнуть в базы данных потенциально сотен других компаний.



Подтверждено, что данные были похищены у восьми британских компаний, которые использовали систему MOVEit и оказывали услуги по расчету заработной платы. Среди украденных данных есть домашние адреса, номера национального страхования и, в отдельных случаях, банковские реквизиты. Среди компаний, чьи данные были похищены, упоминаются BBC, British Airways, Aer Lingus и Boots.



Более 100 000 сотрудников компаний сообщили, что данные о заработной плате, возможно, были получены хакерами. В то же время работодателей призывают не платить, если хакеры потребуют выкуп за нераспространение данных.



Эксперты по кибербезопасности уже давно отслеживают деятельность группы Clop, которая, как полагают, базируется в рф, поскольку работает преимущественно на русскоязычных форумах.



