Хакеры атаковали сайт Киевского областного совета, разместив угрожающее сообщение

2 ноября хакеры взломали сайт Киевского областного совета, об этом сообщил и.о. председателя облсовета Ярослав Добрянский в своем Facebook-аккаунте.
На момент 13:32 стартовая страница сайта представляла собой изображение президента Украины Владимира Зеленского, сопровождаемое угрожающим сообщением на русском языке: "ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ!!! Жди подробностей!!!"
Добрянский отметил, что в настоящее время они готовят заявление в Киберполицию с целью выяснения лиц, причастных к атаке, и привлечения их к ответственности.
Сайт Киевского областного совета содержит общедоступную информацию о деятельности совета и предназначен для информирования населения. В настоящее время предпринимаются усилия для восстановления работы сайта.
На момент 13:32 стартовая страница сайта представляла собой изображение президента Украины Владимира Зеленского, сопровождаемое угрожающим сообщением на русском языке: "ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ЗДЕСЬ!!! Жди подробностей!!!"
Добрянский отметил, что в настоящее время они готовят заявление в Киберполицию с целью выяснения лиц, причастных к атаке, и привлечения их к ответственности.
Сайт Киевского областного совета содержит общедоступную информацию о деятельности совета и предназначен для информирования населения. В настоящее время предпринимаются усилия для восстановления работы сайта.
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