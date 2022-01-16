Хакеры атаковали правительственные сайты Украины

Массированная кибератака, призывающая украинцев «бояться и ожидать худшего», обрушилась на правительственные сайты поздно вечером в четверг, оставив некоторые сайты недоступными.
В Европейском союзе мобилизуют ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой на правительственные сайты, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, стоящий за нападением пока неизвестно, но «не трудно догадаться».
В Европейском союзе мобилизуют ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой на правительственные сайты, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, стоящий за нападением пока неизвестно, но «не трудно догадаться».
Никакая группировка не взяла на себя ответственность за кибератаку, но не исключается причастность российских хакеров, связанных с Москвой, которые уже неоднократно обвинялись в кибератаках на украинские правительственные ресурсы.
О кибератаке на правительственные сайты утром 14 января сообщило в фейсбуке Минобразования и науки, сайт которого также не работает.
На стартовой странице сайта МИД было размещено объявление, написанное на трех языках (украинском, русском и польском), в котором говорилось о якобы "сливе" личных данных в общую сеть.
О кибератаке на правительственные сайты утром 14 января сообщило в фейсбуке Минобразования и науки, сайт которого также не работает.
На стартовой странице сайта МИД было размещено объявление, написанное на трех языках (украинском, русском и польском), в котором говорилось о якобы "сливе" личных данных в общую сеть.
В Службе безопасности Украины сообщили, что утечка данных в результате кибернападения, по предварительной информации, не произошла.
Глава Минцифры Михаил Федоров заверил, что данные украинцев безопасности, поскольку из-за хакерской атаки пострадала работоспособность ресурсов, а не реестров.
Глава Минцифры Михаил Федоров заверил, что данные украинцев безопасности, поскольку из-за хакерской атаки пострадала работоспособность ресурсов, а не реестров.
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