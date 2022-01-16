Хакеры атаковали правительственные сайты Украины

13:59 14 Январь Киев, Украина





В Европейском союзе мобилизуют ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой на правительственные сайты, заявил глава евродипломатии Массированная кибератака, призывающая украинцев «бояться и ожидать худшего», обрушилась на правительственные сайты поздно вечером в четверг, оставив некоторые сайты недоступными.В Европейском союзе мобилизуют ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой на правительственные сайты, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель . По его словам, стоящий за нападением пока неизвестно, но «не трудно догадаться».

«Мы собираемся помочь Украине преодолеть эту кибератаку. Трудно сказать (кто за этим стоит). Я не могу никого обвинять, потому что у меня нет доказательств, но мы можем делать предположения», – сказал Боррель.

Никакая группировка не взяла на себя ответственность за кибератаку, но не исключается причастность российских хакеров, связанных с Москвой, которые уже неоднократно обвинялись в кибератаках на украинские правительственные ресурсы.



О кибератаке на правительственные сайты утром 14 января сообщило в фейсбуке Минобразования и науки, сайт которого также не работает.



На стартовой странице сайта МИД было размещено объявление, написанное на трех языках (украинском, русском и польском), в котором говорилось о якобы "сливе" личных данных в общую сеть.

“Пока рано делать выводы, но в прошлом есть длинный список российских кибератак на Украину”, — заявилили в МИД.

В Службе безопасности Украины сообщили, что утечка данных в результате кибернападения, по предварительной информации, не произошла.



Глава Минцифры Михаил Федоров заверил, что данные украинцев безопасности, поскольку из-за хакерской атаки пострадала работоспособность ресурсов, а не реестров.