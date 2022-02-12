Хакерская атака на сайт Нацполиции Украины

Несанкционированное вмешательство в работу веб-сайта Нацполиции было зафиксировано в среду, 23 сентября.
Так, сайт Национальной полиции Украины временно отключен.
Так, на странице ГУ Нацполиции Львовской области была опубликована фейковая новость о гибели военнослужащих на Яворовском полигоне. Отдел коммуникации полиции Херсонской области также сообщил, что в 11:45 на их официальном сайте появилась информация о гибели американских военных советников, которая не соответствует действительности.
Но над устранением проблемы уже работают специалисты.
Также на сайте полиции Ровенской области и на сайте Варашского городского совета появилось сообщение, что в городе Вараш произошел выброс радиоактивных веществ на третьем энергоблоке АЭС, а жителей близлежащих сел эвакуируют.
Это сообщение пришлось опровергать и полиции, и Ровенской АЭС.
Интересно, что вышеупомянутую информацию написали с ошибками и русизмами, в частности Варашский городской совет назвали "Думой". Впоследствии стало известно, что это дело рук российских хакеров.
Это не первая хакерская атака РФ и скорее всего не последняя.
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