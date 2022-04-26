ГУР: российские оккупанты используют запрещенные противопехотные мины

Украинская разведка зафиксировала активную работу российских оккупантов в установлении минных заграждений с использованием запрещенных российских противопехотных мин.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Согласно данным украинской разведки, наемники РФ устанавливают новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.
При этом, как отметили в ГУР, российские оккупанты осуществляют минирование без составления карт минных полей, что приводит к увеличению потерь их личного состава и гибели и травмирования гражданского населения.
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