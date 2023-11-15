Гуманитарный кризис на Херсонщине: россия ограничивает доступ к медицине

16:36 15 ноября Киев, Украина

На временно оккупированной территории Херсонщины замечается серьезное ухудшение гуманитарной ситуации, как сообщил в Телеграме Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского облсовета.



Согласно его сообщению, российские власти осуществляют полное ограничение доступа украинских граждан к медицинским услугам, что приводит к ощутимому дефициту лекарств, в том числе недоступности некоторых медицинских препаратов.



Особенное беспокойство вызывает отсутствие подготовки к началу отопительного сезона, особенно в 15-километровой зоне от Днепра, где захватчики объявили, что запуск котельных не произойдет.

"В других населенных пунктах не видим системной подготовки к запуску отопления", - подчеркнул Соболевский.

Он также отметил, что в последнюю неделю российские силы активно используют глушилки для подавления мобильной связи и мобильного интернета в некоторых населенных пунктах вдоль Днепра, а в некоторых из них отсутствует электроснабжение.