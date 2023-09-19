Гуманитарная помощь из Ватикана уничтожена в результате атаки дронов на Львов

В результате атаки российских ударных дронов на Львов ночью 19 сентября был уничтожен склад благотворительной организации "Каритас-Спес", где хранилась гуманитарная помощь.
Эту информацию предоставил епископ-помощник Львовской архиепархии Римско-Католической церкви, Епископ Эдвард Кава.
Согласно его сообщению, атака уничтожила 15 фургонов, которые перевозили гуманитарные грузы. Среди этой помощи были одежда, обувь, продукты питания и генераторы, включая те, что были предоставлены из Ватикана.
Епископ Кава также отметил, что эти гуманитарные поставки были отправлены не только в последние дни, но и ранее, в поддержку нуждающихся.
Эту информацию предоставил епископ-помощник Львовской архиепархии Римско-Католической церкви, Епископ Эдвард Кава.
Согласно его сообщению, атака уничтожила 15 фургонов, которые перевозили гуманитарные грузы. Среди этой помощи были одежда, обувь, продукты питания и генераторы, включая те, что были предоставлены из Ватикана.
Епископ Кава также отметил, что эти гуманитарные поставки были отправлены не только в последние дни, но и ранее, в поддержку нуждающихся.
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