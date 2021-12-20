ГСЧС: за минувшую неделю от огня погибли 35 человек, на воде - 30

09:56 12 Апрель Киев, Украина

Статистика ГСЧС в отношении мер пожарной безопасности за минувшую неделю обнародовала следующие цифры: ликвидировано 3 тыс. 750 пожаров, спасено на пожарах 24 человека.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



С начала недели зарегистрировано 4 тыс. 178 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 30 человек.



Ликвидировано 3 тыс. 750 пожаров, спасено на пожарах 24 человека и не допущено уничтожение огнем 583 зданий и 37 ед. техники. Во время пожаров погибли 35 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным составляют 5 млн. 321 тыс. грн.



В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 302 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 724 взрывоопасных предмета.



В течение недели на водных объектах погибли 30 человек.